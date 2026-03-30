В Дубне молодой специалист купила квартиру по «Соципотеке»

Молодой специалист из Дубны Ольга Михасева купила квартиру в рамках программы «Социальная ипотека», она является руководителем группы по сборке коммутационной техники в АО «Дубненский завод коммутационной техники». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Программу реализуют в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Новая участница узнала про нее от коллеги, теперь она переехала в новую квартиру.

«Новоселье отметила, но делаю косметический ремонт. Жилье выбирала на вторичном рынке, в тихом районе с развитой инфраструктурой, еще хотелось ближе к центру. Такая квартира была найдена и находится рядом с Волгой», — отметила Ольга.

