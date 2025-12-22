В Дубне молодой специалист приобрел квартиру по «Соципотеке»

В Дубне молодой специалист Дмитрий Майшев, который работает начальником механического цеха АО «Дубненский завод коммутационной техники», приобрел собственную квартиру по программе «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Программу реализуют в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Новый участник уточнил, что узнал про нее из внутренней корпоративной рассылки в интернете.

«Новая квартира у нас находится рядом с особой экономической зоной «Дубна», идти до работы всего семь минут, и это очень здорово. Выбирали жилье исходя из новизны района и приближенности к работе», — отметил специалист.

Напомним, что ознакомиться с условиями получения соципотеки можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья.