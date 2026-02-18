В Дубне на дорогах провели работы по ликвидации последствий снегопада

В Дубне специалисты Мосавтодора продолжают работы по зимнему содержанию на региональных дорогах, дорожники ликвидируют последствия снегопада – убирают и вывозят снег в специализированные места. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, например, уборка снега прошла на тротуарах и пешеходных переходах на Новом шоссе, улице Вернова и на проспекте Конструктора Селезнева, от обледенения и колеи очистили дорожные полосы на проспекте Боголюбова. Кроме того, специалисты восстановили работу светофора Т-7 на Новом шоссе и отремонтировали линии наружного освещения на Дубненском мосту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.