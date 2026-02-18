В Дубне на фабрике мебели провели экскурсию для участников СВО
Участники СВО посетили с экскурсией мебельную фабрику в Дубне
Фото: [Ассоциация ветеранов СВО г.о. Дубна]
В Дубне в рамках проекта «Промышленный туризм» была организована экскурсия для участников СВО на мебельную фабрику. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Бойцы и их семьи посетили предприятие «Экомебель». Фабрика работает с 1991 года. На предприятии организовано производство полного цикла от закупки древесины до создания готовой мебели.
Гостям рассказали о работе предприятия и всех рабочих процессах. Также они узнали об открытых вакансиях и условиях труда.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу предприятия «ЭнергоПром-Альянс» в Подольске.