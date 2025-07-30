В Дубне определили подрядчика капремонта Детской хоровой школы

На улице Векслера в городском округе Дубна проведут капитальный ремонт здания Детской хоровой школы для мальчиков и юношей «Дубна», контракт заключили с ООО «Высота». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Рабочим предстоит обновить фасад и кровлю, заменить все инженерные сети, установить системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, благоустроить прилегающую территорию и не только. Ремонт в здании площадью более 1 тыс. кв. м пройдет в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств регионального бюджета. Работы завершат до конца 2026 года.

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