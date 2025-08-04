В Дубне поставили на кадастр новостройку в составе ЖК «Феникс»

После постановки на кадастр дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в образовательные учреждения и не только. Площадь новостройки превысила 14,6 тыс. кв. м, она рассчитана на 208 квартир различной планировки. На прилегающей территории для жильцов обустроили детские и спортивные площадки, а также организовали места для парковки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.