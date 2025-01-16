В Дубне продолжается капремонт Детской музыкальной школы

На улице Флерова в Дубне продолжается капитальный ремонт Детской музыкальной школы, работы проходят в рамках программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств областного бюджета. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«В здании ведется демонтаж полов и потолков, всех инженерных сетей и сантехнического оборудования, оконных блоков и дверей», — говорится в сообщении.

Площадь здания составляет более 1,3 тыс. кв. м. Строителям предстоит провести кровельные работы, обновить входную группу, заменить все окна и двери и не только. При этом они сохранят исторический облик школы и вновь установят мемориальную табличку в честь заслуженного работника культуры, художника Юрия Сосина. Завершить ремонт планируют летом 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.