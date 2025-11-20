В Дубне прокуратура помогла защитить права жертвы телефонных мошенников

По этому факту хищения денежных средств было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В ведомстве уточнили, что в июле 2023 года мужчине звонили якобы сотрудники Центрального банка России. Они убедили пенсионера перечислить денежные средства на указанные злоумышленниками банковские счета, личность их владельцев удалось установить.

Прокурор города обратился в суд с исками о взыскании с семи ответчиков неосновательного обогащения и процентов за пользование деньгами пенсионера на общую сумму более 2 млн рублей, шесть заявлений на сумму около 1,4 млн рублей были удовлетворены. Последний иск находится на рассмотрении в Йошкар-Олинском городском суде Республики Марий Эл.

