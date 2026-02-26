В Дубне проведут капремонт Детской хоровой школы мальчиков и юношей

На улице Векслер, 22а в Дубне продолжается капитальный ремонт здания Детской хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна», подрядчик приступил к ремонту кровли. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Семья» за счет средств областного бюджета, их планируют завершить до конца 2026 года.

Площадь учреждения составляет более 1 тыс. кв. м. В нем обновят фасад и кровлю, заменят все инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.