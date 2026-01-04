В Дубне разработают проект нового малого сквера

В Дубне стартовала разработка проекта благоустройства нового малого сквера, черновые эскизы представят жителям в рамках первого обсуждения будущего пространства после окончания январских каникул. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Глава Дубны Максим Тихомиров уточнил, что поддержку проекту оказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Будущий сквер расположится на улице Московской напротив дома 10. Там появятся зоны отдыха с функциональным освещением, зеленые уголки, теннисные и шахматные столы, качели круговой конструкции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.