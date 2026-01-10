В Дубне установили новое медицинское оборудование для проведения операций

В Дубне в отделении хирургии медико-санитарной части №9 ФМБА России установили новое высокотехнологичное оборудование, на нем начали проводить различные операции в сфере урологии и онкоурологии, гинекологии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Заведующий отделением хирургии ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА России, врач-уролог, онколог, врач ультразвуковой диагностики Виктор Викулов отметил, что в медучреждении также есть лазер последней модели, стойка последней модели, коагуляционная система, которая совмещает в себе монополярную, биполярную, аргоноплазменную коагуляцию. При помощи нового оборудования можно проводить удаление новообразований, остановку кровотечений и другие малоинвазивные вмешательства.

«Медико-санитарная часть №9 всего за пару лет показала колоссальный рост: здесь спасают людей от инфаркта и инсульта, проводят большой спектр операций на сосудах, а теперь и высокотехнологичные операции в сфере урологии и гинекологии», - добавил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

