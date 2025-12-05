В Дубне возвели новостройку в составе ЖК «Квартал 24 дом 3»

В Дубне в ЖК «Квартал 24 дом 3» построили многоквартирный жилой дом, ООО СЗ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ выдало разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь новостройки составила более 11, 4 тыс. кв. м, она рассчитана на 208 квартир различной планировки. На придомовой территории для жильцов разместили детские игровые и спортивные площадки, зоны для отдыха, парковочные места для личного транспорта.В шаговой доступности от новостройки расположена школа и два детских сада, торговые центры и магазины.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.