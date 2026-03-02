В Дубне врачи помогли родить женщине 11-го ребенка

В Дубненском роддоме 39-летней пациентке помогли стать матерью в 11-й раз, она родила двойню – мальчика и девочку весом 3240 и ростом 51 см и 2400 г и 47 см соответственно. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Для пациентки это седьмые роды в стенах нашего роддома. В хорошо знакомом для нее месте команда опытных и высококвалифицированных специалистов акушерского отделения вновь бережно поддержала женщину в самый важный период жизни», – отметила заведующая Дубненским роддомом Ирина Косабуцкая.

По ее словам, роды были естественные, они прошли успешно, без осложнений. В ведомстве уточнили, что мать вместе с детьми уже выписали домой.

Напомним, что узнать подробнее о системе родовспоможения можно на портале «Стань мамой в Подмосковье».

