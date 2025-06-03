В Дубне запустили новый цех по производству лодочных моторов

Научно-производственное предприятие «ПАТРИОТ», резидент подмосковной ОЭЗ «Дубна», запустил новый цех по производству подвесных лодочных моторов, инвестор уже получил соответствующее разрешение на ввод в эксплуатацию производственного участка площадью более 1,3 тыс. кв. м. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Запуск нового цеха стал первым этапом НПП „ПАТРИОТ“ в строительстве производственного комплекса общей площадью 4 тыс. кв. м. Всего же предполагается строительство трех очередей», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, в реализацию проекта в общей сложности вложат 360 млн рублей инвестиций, это позволит создать 45 рабочих мест для жителей Дубны и ближайших округов.

Лодочные моторы будут производить из отечественных комплектующих в соответствии с требованиями ГОСТ. Их смогут принять в прогулочных, спортивных и рыбацких моторных лодках и катерах размера 20-30 футов (6-9 м).

Генеральный директор НПП «ПАТРИОТ» Антон Москвитин подчеркнул, что главным преимуществом этих моторов перед импортными аналогами является возможность обслуживать и ремонтировать моторы в любой точке России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.