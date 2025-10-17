В Дубне запустят производство испарительного оборудования для промышленности

Компания «Инфинит ПРО» получила статус резидента особой экономической зоны «Дубна», она реализует проект по созданию производства испарительного оборудования для систем промышленного охлаждения. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В рамках инвестпроекта будет построен производственно-административный комплекс со складскими помещениями общей площадью 10 тыс. кв. м. Инвестиции в проект составят 708 млн рублей», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, реализация проекта позволит создать порядка 125 рабочих мест, запустить производство планируют в 2027 году. После выхода предприятия на полную мощность компания будет производить около 300 единиц современного оборудования ежегодно. На заводе будут выпускать поперечноточные градирни открытого и закрытого типа, а также испарительные конденсаторы.

Напомним, что подобрать локацию для реализации проекта можно на инвестиционной карте региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.