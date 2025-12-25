В два раза увеличили число установок для лечения зубов в Центральной стоматологии Подольска
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
В подольском стоматологическом отделении на улице Красной, 5, завершился капитальный ремонт и комплексное оснащение кабинетов современным медицинским оборудованием. С начала текущего года количество стоматологических установок в учреждении выросло более чем в два раза и достигло 15 единиц.
Специалисты клиники освоили передовые методики диагностики и лечения, включая работу под микроскопом, компьютерную томографию, 3D-сканирование, а также лечение детей под наркозом. Главврач отделения Михаил Каюгин в течение года активно участвовал в выездных приемах администрации округа, а также провел встречу с участниками проекта «Активное долголетие».
Отмечается рост числа участников СВО, которые воспользовались региональной программой по льготному протезированию зубов.
