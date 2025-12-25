В два раза увеличили число установок для лечения зубов в Центральной стоматологии Подольска

В подольском стоматологическом отделении на улице Красной, 5, завершился капитальный ремонт и комплексное оснащение кабинетов современным медицинским оборудованием. С начала текущего года количество стоматологических установок в учреждении выросло более чем в два раза и достигло 15 единиц.