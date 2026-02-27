В двух округах Подмосковья пресекли незаконное сжигание мусора

В Подмосковье были пресечены две попытки незаконного сжигания отходов, передает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Нарушения выявили у деревни Горки в Ленинском и у деревни Панино в Раменском. Оба устройства были демонтированы. Нарушителей привлекут к ответственности.

С начала недели в регионе рассмотрели 174 обращения жителей о признаках нарушений природоохранного законодательства. Всего было проведено 15 надзорных мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в Кашире запустят новые очистные сооружения.