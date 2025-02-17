В двух округах Подмосковья пресекли незаконный сброс сточных вод

В двух округах Подмосковья после вмешательства инспекторов эконадзора Министерства экологии и природопользования Московской области удалось пресечь незаконные водовыпуски. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, в Балашихе ликвидировали незаконный сброс сточных вод с земельного участка в микрорайоне Новое Павлино, которые могли попадать в реку Чернавку. Собственнику земли объявят предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Еще один случай произошел в деревне Рыбаки Дмитровского округа, там сточные воды могли попасть в реку Мещериху. Оба факта нарушений остаются на контроле ведомства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.