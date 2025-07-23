В Дзержинском осенью достроят воспитательно-образовательный комплекс

В Дзержинском осенью 2025 года достроят воспитательно-образовательный комплекс, объединяющий школу на 1,1 тыс. мест и детский сад на 100 воспитанников. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

В здании разместят блоки начальной и основной школ с помещениями для детского сада, а также блок дополнительного образования и общешкольных помещений. Для детей обустроят столовую с пищеблоком, спортивные и тренажерные залы, актовый зал, учебные кабинеты, мастерские трудового обучения и не только.

Строительство комплекса ведется под надзором Главгосстройнадзора с 2014 года. Инспекторы ведомства зафиксировали 74% общей строительной готовности объекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, сколько новых мест появится в школах Подмосковья к 1 сентября.