В Дзержинском открыли новый воспитательно-образовательный комплекс со школой и детским садом

В День знаний на улице Угрешской в городе Дзержинском открылся воспитательно-образовательный комплекс со школой на 1,1 тыс. мест и детским садом на 100 мест. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы прошли в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Демография». Площадь объекта превысила 18,2 тыс. кв. м, для школьников здесь обустроили учебные классы, актовый и спортивный залы, столовую с пищеблоком полного цикла и другие помещения. В дошкольном блоке появились групповые помещения с игровыми и спальными комнатами, медицинский блок, пищеблок, залы для музыкальных и физкультурных занятий и так далее. На прилегающей территории выполнено комплексное благоустройство.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил учеников и педагогов гимназии им. Примакова с Днем знаний.