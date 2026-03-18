В Дзержинском почти наполовину завершили капремонт пятой гимназии

На улице Томилинская в Дзержинском продолжается капитальный ремонт гимназии №5, стройготовность по всем видам работ составила 45%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Здание построили в 1989 году, его обновят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети». В работах задействовали 159 рабочих и шесть единиц специализированной техники. Они выполняют устройство кровли, фасадные работы, замену оконных блоков и не только.

Площадь школы составляет более 12,4 тыс. кв. м. В нем отремонтируют кровлю, утеплят и обновят фасад и входную группу, заменят системы отопления, вентиляции, канализации, сантехническое оборудование, окна и двери, проведут внутренние ремонтные работы и так далее. Открыть учреждение планируют к 1 сентября 2026 года.

