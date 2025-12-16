В Дзержинском уже на треть выполнили капитальный ремонт гимназии №5

В подмосковном Дзержинском на улице Томилинской продолжается капитальный ремонт гимназии №5. Строительная готовность объекта в настоящее время составляет 33%, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

На площадке ежедневно работают более 60 специалистов и задействованы 4 единицы техники. В данный момент строители завершают демонтаж старых конструкций, ведут общестроительные и отделочные работы, а также занимаются ремонтом кровли и фасада здания.

Работы проводятся в здании 1989 года постройки общей площадью 12,4 тыс. кв. м. В рамках проекта будут полностью заменены системы отопления, вентиляции, канализации и сантехническое оборудование, установлены новые окна и двери, утеплен и обновлен фасад, отремонтирована кровля и входная группа. Также планируется провести комплексные внутренние отделочные работы и благоустроить прилегающую территорию. После завершения ремонта учебные классы оснастят новой мебелью и современным оборудованием.

Открытие обновленного здания гимназии запланировано на 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ремонте подъездов в регионе. По его словам, в этом году в области отремонтируют более 1,8 тыс. таких объектов.