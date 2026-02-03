В Дзержинском возвели новый жилой комплекс

В городе Дзержинский городского округа Люберцы построили новый жилой комплекс К-3 с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой, ООО «Хозрасчетная строительно-технологическая фирма «Фобос» выдали разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь дома составила более 30 тыс. кв. м, он рассчитан на 473 квартиры. Жильца доступны различные варианты квартир — от студий до трехкомнатных. В корпусе предусмотрены паркинг и помещения, которые займут магазины, аптека и другие службы быта. На прилегающей территории обустроили детские и спортивные площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья.