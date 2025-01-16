В Дзержинском завершается строительство воспитательно-образовательного комплекса

На улице Угрешская в подмосковном Дзержинском продолжается строительство воспитательно-образовательного комплекса № 7, работы планируют завершить к началу нового учебного года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке 67 рабочих и три единицы техники. Ведутся фасадные и кровельные работы. В здании строители продолжают устройство перегородок, монтаж системы отопления и водоснабжения, черновые отделочные работы. На прилегающей территории ведется устройство подпорной стены», — говорится в сообщении.

Строительство учреждения началось в 2013 году, однако, было приостановлено из-за недобросовестного застройщика. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева завершение строительства комплекса было включено в госпрограмму.

Площадь здания составит более 18,2 тыс. кв. м. Комплекс будет состоять из школы и детского сада. Для школьников обустроят учебные классы, актовый и спортивные залы, библиотеку, столовую и другие помещения. В детском саду появятся групповые помещения с игровыми и спальными комнатами, медицинский блок, пищеблок, залы для музыкальных и физкультурных занятий и так далее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.