В Дзержинском завершат строительство воспитательно-образовательного комплекса

На улице Угрешская в Дзержинском завершается строительство воспитательно-образовательного комплекса со школой на 1,1 тыс. мест и детским садом на 100 мест, в работах задействованы более 350 рабочих и 11 единиц спецтехники. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета, в здании завершаются внутренние отделочные работы, ведется монтаж инженерных сетей, установка дверей и не только, общая стройготовность достигла 90%.

Для детей обустроят актовый зал, два спортивных зала, столовую, помещения для занятий творчеством. На прилегающей территории разместятся игровые и спортивные площадки, проезды и тротуары. Завершить работы планируют к началу нового учебного года.

«Строительство школы началось в 2013 году, но было остановлено из-за недобросовестных застройщиков. По поручению губернатора [Московской области Андрея Воробьева] завершение строительства включено в госпрограмму», – добавили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, сколько новых мест появится в школах Подмосковья к 1 сентября.