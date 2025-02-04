В Егорьевске до конца года обновят стадион «Мещера»

В Егорьевске продолжается капитальный ремонт стадиона «Мещера», расположенного на улице Октябрьская, его планируют завершить до конца 2025 года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На данный момент подрядчик завершает демонтаж существующих конструкций и приступает к общестроительным работам, включая устройство инженерных сетей. Общая готовность объекта составляет 10%», — говорится в сообщении.

В работах задействованы 10 рабочих и три единицы техники. Строителям предстоит заменить наружные инженерные сети, трибуны, выполнить гидроизоляцию поля, а также провести монтаж системы подогрева. На месте старого футбольного поля обустроят новое. Здесь также появятся беговые дорожки, волейбольная и баскетбольная площадки, новые мачты освещения и табло.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.