В Егорьевске на треть завершили капремонт дошкольного отделения первой школы

Во втором микрорайоне Егорьевска продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения средней школы № 1, стройготовность объекта превысила 33%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Строители полностью завершили демонтажные работы, занимаются обустройством стяжки пола, продолжают штукатурку стен, ведут кровельные и фасадные работы», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья». Площадь здания составляет более 2,4 тыс. кв. м. В нем проведут внутреннюю отделку помещений, кровельные работы, модернизируют пищеблок и не только. Завершить все работы планируют к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.