В Егорьевске откроется выставка декоративного искусства

В субботу, 14 февраля, в Егорьевском историко-художественном музее откроется выставка декоративного искусства «Потоки времени», ее автором стала доцент кафедры изобразительного искусства и народной художественной культуры ФГБОУ ВО «Гжельский государственный университет», член Союза художников России, лауреат международных и всероссийских конкурсов Людмила Хозяшева. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Посетители смогут познакомиться с техникой таписсерии – технологией ткачества, которая основана на модификации простейшего полотняного ткацкого переплетения. В экспозиции представлены текстильные произведения искусства: гобелен, батик, войлок и другие, увидеть их можно до 19 марта. Узнать другие подробности можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

*Возрастное ограничение 0+