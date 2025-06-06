В Егорьевске проведут капремонт стадиона «Мещера»

В Егорьевске продолжается капитальный ремонт стадиона «Мещера» он проходит в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В работах задействованы 35 рабочих и девять единиц спецтехники. Начальник участка Павел Чурсин сообщил, что строители ведут работы в административном корпусе. Им предстоит заменить наружные инженерные сети, трибуны, установить современное футбольное поле с искусственным покрытием, беговыми дорожками, обновить другие спортивные зоны и не только. Завершение работ запланировано на 2025 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.