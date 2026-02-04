В Егорьевске работники ГКУ МО «Мособлпожспас» присоединились к акции «Покорми птиц»

«В холодное время года зимующие птицы особенно нуждаются в дополнительном питании. В наших подразделениях работники с удовольствием мастерят кормушки из подручных материалов и регулярно пополняют в них запасы корма», — рассказал заместитель начальника территориального управления № 9 Игорь Старцев.