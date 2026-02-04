В Егорьевске работники ГКУ МО «Мособлпожспас» присоединились к акции «Покорми птиц»
Фото: [ГКУ МО "Мособлпожспас"]
Подмосковные спасатели присоединились к всероссийской экологической акции «Покорми птиц». Так, работники ГКУ МО «Мособлпожспас» в Егорьевске установили кормушки для пернатых.
«В холодное время года зимующие птицы особенно нуждаются в дополнительном питании. В наших подразделениях работники с удовольствием мастерят кормушки из подручных материалов и регулярно пополняют в них запасы корма», — рассказал заместитель начальника территориального управления № 9 Игорь Старцев.
Птиц следует подкармливать нежареными и несолеными семечками подсолнечника, просом, фруктами, несоленым свиным салом. Делать это нужно систематически до наступления весны.
