В Егорьевске снесли аварийный жилой дом

В деревне Верейка городского округа Егорьевск снесли аварийный многоквартирный жилой дом № 18, работы прошли в рамках мероприятий по выявлению и ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Одноэтажное здание жилого дома было построено в 1948 году. Общая площадь деревянной постройки составляла порядка 340 кв. м. В связи с высокой степенью морального и физического износа конструкций, дом был признан аварийным и непригодным для дальнейшей эксплуатации», — сообщил министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

По его словам, жильцов дома расселили в рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области», после чего постройку включили в перечень объектов для ликвидации и снесли в IV квартале 2024 года. Работы уже завершили, территорию расчистили от строительного мусора. Администрация округа приняла решение сформировать из освободившейся территории участки для предоставления многодетным семьям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.