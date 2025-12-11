В Егорьевске специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили ребенка из запертого автомобиля
Фото: [ГКУ МО "Мособлпожспас"]
В Егорьевске специалисты 217-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили малолетнего ребенка, который был заперт в автомобиле.
За помощью спасателей обратилась местная жительница. Она рассказала, что вышла из машины и оставила ключи внутри. В этот момент сработала сигнализация, и все двери авто были заблокированы. В результате двухлетняя внучка заявительницы оказалась запертой в машине.
Прибывшие на место специалисты за несколько минут вскрыли дверь автомобиля и обеспечили женщине доступ к ребенку. Медицинская помощь девочке не потребовалась.
