В Егорьевске в 2025 году проведут более 100 мероприятий по текущему ремонту учреждений образования

В Егорьевске в этом году проведут свыше 100 мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений. Работы затронули 41 здание, сообщили в подмосковном отделении «Единой России».

Так, за год в округе будет исполнено 110 муниципальных контрактов. Основные виды работ — ремонт кровель, пищеблоков, замена инженерных систем, ремонт фасадов, замена оконных блоков.

По словам заместителя секретаря Егорьевского отделения партии, председателя Совета депутатов муниципалитета Михаила Лаврова, на ремонт предусмотрели 119 млн руб. 23 мероприятия на 35 млн руб. проводятся в рамках реализации наказов жителей и Народной программы «Единой России».

В рамках акции «Родительская приемка» и проекта «Единой России» «Новая школа» депутаты вместе с учителями и родителями школьников проверили ход работ в школе № 8. Здесь обновили блок первых классов, столовую и три санузла.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды руководителям лучших школ региона.