В Егорьевске в 2027 году достроят фабрику кондитерских изделий

Фабрику кондитерских изделий за 2 млрд рублей построят в Егорьевске. Ввести объект планируется в 2027 году, сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Площадь производственно-складского комплекса превысит 22 тыс. кв. м. Его возводят в рамках программы «Земля за 1 рубль». Сейчас степень строительной готовности составляет 12%.

На фабрике планируется выпускать до 10,5 тыс. тонн сладостей в год. Это вафельные конфеты и батончики, изделия из нуги и мягкой карамели.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.