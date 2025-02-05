В Егорьевске в апреле завершат строительство трех фельдшерско-акушерских пунктов

В Егорьевске в апреле 2025 года завершат строительство трех фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) — в деревнях Поповская, Колычево и в селе Лелечи. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Строители завершили работы по устройству кровли, монтажу канализации, отопления и электричества. В настоящее время подрядчик ведет отделочные работы в кабинетах и в коридоре, проводит благоустройство прилегающей территории», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы по строительству объектов социальной инфраструктуры за счет средств бюджета региона с использованием технологии модульного строительства. Подрядчиком выступает ООО «Крост-Д».

Объекты позволят обеспечить доступность первичной медицинской помощи для жителей отдаленных районов. В них разместят процедурный и фельдшерский кабинеты, стационар и место ожидания приема.

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