В Егорьевске владелец кафе предстанет перед судом по делу о массовом отравлении посетителей

В Егорьевске перед судом предстанет владелец кафе, в котором в 2025 году отравились 19 человек, в том числе дети. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Местный житель в возрасте 34 лет руководил сетью павильонов быстрого питания «Вкус Востока». Злоумышленник грубо нарушил требования санитарного законодательства в павильоне на проспекте Ленина. В заведении не соблюдались санитарные нормы, не велся производственный контроль, не проводилась должная уборка и дезинфекция. Не у всех сотрудников были медкнижки.

В результате за несколько дней в мае прошлого года в кафе отравились 19 человек, в том числе шесть детей. У всех развилась острая кишечная инфекция.

На мужчину завели уголовное дело. Он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Дело рассмотрит Егорьевский городской суд.

