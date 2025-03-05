В Егорьевске выявили бобров-нарушителей лесного законодательства

Сотрудники Егорьевского филиала ГАУ МО «Мособллес» во время патрулирования территорий выявили случай нарушения лесного законодательства. Однако, привлечь нарушителей к ответственности было невозможно — ими оказались бобры. Об этом рассказали в Комитете лесного хозяйства Московской области.

Так, в ходе проверки лесных территорий специалисты обнаружили следы незаконной рубки деревьев. Стволы некоторых деревьев были полностью отпилены от основания, других — частично подгрызены у корней.

Оказалось, что деревья были повреждены бобрами. Эти животные валят деревья для строительства плотин и хаток, заготовки корма и стачивания зубов, которые растут на протяжении всей их жизни.

«Отсутствие инженерного образования не мешает бобрам капитально строить и восстанавливать плотину в любое время года. Деятельность этих животных, влияние на природу однозначно не оценишь. Ведь они могут быть и полезными, например, трансформировать среду леса, делать ее более разнообразной», - отметил старший участковый лесничий Егорьевского филиала Валерий Гуленков.

В ведомстве подчеркнули, что в случае нарушения лесного законодательства человеком ему будет грозить ответственность — она может быть как административной, так и уголовной.

Ранее сообщалось, что у бобров в Подмосковье начался брачный сезон. В связи с этим жителей и гостей региона попросили не тревожить животных.