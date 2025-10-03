В Егорьевске вынесли приговор мошеннику за попытку обмануть пенсионерку на 1,8 млн руб.

Суд в Егорьевске вынес приговор по делу о попытке мошенничества на 1,8 млн руб. в отношении пенсионерки. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, подсудимый — молодой человек в возрасте 23 лет. Он и его соучастники неоднократно звонили жительнице Егорьевска под видом сотрудников инвестиционной компании. Аферисты убеждали пенсионерку продать квартиру и передать вырученные деньги курьеру для вложения в инвестпроекты.

Женщина заподозрила попытку мошенничества и обратилась в полицию. Правоохранители передали ей сувенирную продукцию в виде денежных купюр в размере 1,8 млн руб., чтобы та отдала их злоумышленникам. При передаче пенсионеркой суммы полицейские задержали подсудимого.

Суд приговорил его к двум годам исправительной колонии общего режима.

