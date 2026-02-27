В Егорьевске вынесли приговор по делу о двойном убийстве

Московский областной суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу о двойном убийстве, совершенном в Егорьевске, 34-летнего мужчину признали виновным по п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошел днем 13 сентября 2024 года в одной из квартир дома № 18 в деревне Поповская. Там находились обвиняемый и его знакомый, уголовное дело в отношении которого приостановлено в связи с розыском, а также двое других мужчин. В ходе распития алкоголя в компании произошел конфликт, после чего знакомый подсудимого стеклянной бутылкой нанес удары по голове и телу одному потерпевшему, сам он нанес не менее трех ударов руками по голове второму потерпевшему. После этого они продолжили наносить удары руками, ногами, гаечным ключом, горлышком от бутылки и подобранным в коридоре фрагментом металлической трубы обоим потерпевшим.

Потерпевшие скончались на месте происшествия. Одного из мужчин приговорили к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали более 5 тыс. преступлений.