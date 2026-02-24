В Егорьевске вынесли приговор по делу о пожаре, в котором погибли мать и трое ее детей

Егорьевский городской суд вынес приговор по уголовному делу о пожаре, унесшем жизни женщины и троих ее детей, которое было возбуждено в отношении 45-летнего жителя Москвы по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть двух и более лиц). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, 31 августа 2024 года осужденный в арендованной квартире на четвертом этаже дома в деревне Юрцово пренебрег правилами пожарной безопасности, разместил в коридоре два аккумулятора от грузовых трициклов и подключил их к электросети для зарядки. В помещении в тот момент находились его супруга и семеро детей, а также не менее 10 бытовых газовых баллонов и емкости с легковоспламеняющейся жидкостью (растворителем).

В результате в квартире произошло возгорание, которое быстро распространилось. Супруга мужчины и дети были вынуждены спрыгнуть с балкона четвертого этажа, женщина от полученных травм скончалась на месте, четверо детей получили травмы различной степени тяжести. Еще трое младших детей остались в квартире и не смогли выбраться из огня.

Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на один год и четыре месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении.

