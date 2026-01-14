В Егорьевске вынесли заключение по делу о пожаре, в результате которого погибли мать и трое детей

Егорьевская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о нарушении требований пожарной безопасности, в результате которого погибли трое детей и их мать, уголовное дело возбудили в отношении 45-летнего жителя Москвы по ч. 3 ст. 219 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, мужчина арендовал квартиру в деревне Юрцово вместе с женой и семью детьми. 31 августа 2024 года он разместил в коридоре два аккумулятора от грузовых трициклов, подключив их к электросети для зарядки, а также не менее 10 бытовых газовых баллонов и емкости с растворителем. В результате в помещении произошло возгорание.

Членам семьи пришлось выпрыгивать с балкона четвертого этажа. Четверо детей получили травмы различной степени тяжести, супруга обвиняемого погибла. Остальные дети не смогли выбраться из пожара и скончались на месте происшествия. Дело в ближайшее направят в Егорьевский городской суд для рассмотрения.

