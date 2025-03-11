В Егорьевске задержали курьера мошенников, которые пытались похитить у пенсионера 2,5 млн руб.

Мошенничество на 2,5 млн руб. пресекли в Егорьевске

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Фото: [ГУ МВД России по МО]

Мошенничество на 2,5 млн руб. в отношении пенсионера пресекли в Егорьевске. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

В полицию обратился местный житель в возрасте 72 лет. Мужчина рассказал, что ему позвонили аферисты, которые пытались убедить его в необходимости продать квартиру, чтобы якобы защитить недвижимость от мошенников.

Пенсионер догадался о намерениях звонивших и сообщил обо всем полиции. Дальнейшие действия происходили под контролем оперативников.

Так, под контролем правоохранителей мужчина передал курьеру мошенников муляж денег, после чего соучастник правонарушителей был задержан. Им оказался житель Новосибирска в возрасте 19 лет. На молодого человека завели уголовное дело. Сейчас он под стражей.

Ранее жителям региона рассказали, как мошенники используют паспортные данные для похищения денежных средств.

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