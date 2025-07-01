В Егорьевской больнице успешно прооперировали 20-летнюю девушку с инсультом

Врачи Егорьевской больницы спасли 20-летнюю девушку с инсультом. Своевременное обращение за медицинской помощью спасло пациентку от инвалидизации, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В больницу на скорой доставили жительницу, которой дома резко стало плохо. На момент поступления в медучреждение пациентка была в тяжелом состоянии. У нее сильно болела голова и двоилось в глазах, отмечалась асимметрия лица.

В ходе диагностики врачи выявили у женщины закупорку правой позвоночной артерии. Для удаления тромба ее экстренно направили на операцию. Она длилась около 40 минут и прошла успешно. С помощью специальных инструментов, которые вводятся в сосуды через небольшой прокол в артерии, специалисты восстановили кровоток.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, ее уже выписали. По словам девушки, до инцидента она вела здоровый образ. Чтобы установить причины инсульта, ее направили к гематологу.

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