В Егорьевской больнице впервые провели редкие операции по лечению нарушений ритма сердца

В Егорьевской больнице начали проводить редкие операции по лечению сложных нарушений ритма сердца. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Так, в региональном сосудистом центре учреждения впервые провели электрофизиологические исследования и радиочастотные абляции. Такие операции длится около 40 минут. Они выполняются через небольшой прокол в области сосуда ноги. К сердцу подводится специальный электрод, а затем участок аритмии «прижигается».

Для проведения таких операций используется современное оборудование, которое было закуплено по поручению губернатора в рамках нацпроекта. Наличие специальной техники позволило провести уже пять подобных операций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по закупке нового оборудования для областных перинатальных центров.