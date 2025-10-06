В экспериментальном стаде ВИЖ в Подольске содержат 9 уникальных пород крупного рогатого скота
Фото: [t.me/podolskadm]
В экспериментальном стаде Национального центра генетических ресурсов сельхозживотных на базе ВИЖ им. Л. К. Эрнста в Подольском округе содержатся девять уникальных отечественных пород коров. Об этом рассказали в администрации Подольска.
В числе редких пород подольского центра — бестужевская, костромская, якутская, истобенская, красная горбатовская, сычевская, холмогорская, серая украинская и тагильская. Якутская порода является самой морозоустойчивой — такие животные могут жить в условиях Крайнего Севера. Костромская — самая ласковая, молочная и долгоживущая.
Всего в экспериментальном стаде порядка 150 животных. Для них в центре каждый год заготавливают свыше 400 тонн сена.
