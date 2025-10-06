В экспериментальном стаде ВИЖ в Подольске содержат 9 уникальных пород крупного рогатого скота

В экспериментальном стаде Национального центра генетических ресурсов сельхозживотных на базе ВИЖ им. Л. К. Эрнста в Подольском округе содержатся девять уникальных отечественных пород коров. Об этом рассказали в администрации Подольска.

В этом году в Сергиевом Посаде начали строить крупный животноводческий комплекс. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В числе редких пород подольского центра — бестужевская, костромская, якутская, истобенская, красная горбатовская, сычевская, холмогорская, серая украинская и тагильская. Якутская порода является самой морозоустойчивой — такие животные могут жить в условиях Крайнего Севера. Костромская — самая ласковая, молочная и долгоживущая.

Всего в экспериментальном стаде порядка 150 животных. Для них в центре каждый год заготавливают свыше 400 тонн сена.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что компания «H&N» будет расширять производство молочной продукции в регионе.