В Электрогорске откроют новый комплекс по выпуску фармацевтических препаратов

В Электрогорске Павлово-Посадского округа весной введут новый производственный комплекс по выпуску фармацевтических препаратов. Об этом сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Объект строит производитель диагностических наборов для медицинских лабораторий ЗАО «ЭКОлаб». В реализацию проекта будет инвестировано 297 млн руб.

Площадь двухэтажного здания составит 4,5 тыс. кв. м. Оно станет шестым на территории предприятия. Здесь будут производить 405 млн единиц упакованной продукции в год.

Проект реализуется при поддержке Центра содействия строительству. На данный момент степень строительной готовности здания превышает 90%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что благодаря трансформации ЦСС площадь объектов, вводимых в регионе, выросла в полтора раза.