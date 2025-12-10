В Электрогорске после капремонта открыли Центр дополнительного образования «Истоки»

В Электрогорске после капитального ремонта открыли Центр дополнительного образования «Истоки», работы прошли в рамках областной госпрограммы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Теперь просторные светлые классы оборудованы современной мебелью и новейшим оборудованием, создающим идеальные условия для увлекательного изучения новых дисциплин», – сказал министр строительства Московской области Александр Туровский.

Он уточнил, что двухэтажное здание построили в 1971 году, в нем провели фасадные и кровельные работы, заменили все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, окна и двери, провели отделку во всех внутренних помещениях и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.