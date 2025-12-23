В Электростали на четверть выполнили капремонт в детской музыкальной школе

В Электростали уже на четверть выполнили капремонт в детской музыкальной школе. О ходе работ рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Учреждение расположено на улице Николаева. Его площадь составляет более 1,7 тыс. кв. м. Работы в нем проводятся в рамках госпрограммы.

В здании уже завершились работы по демонтажу и стартовали общестроительные и фасадные работы. Степень готовности объекта составляет 25%.

Учреждение откроется после ремонта в следующем году.

