В Электростали на четверть выполнили капремонт в детской музыкальной школе

Капремонт детской музыкальной школы Электростали выполнили на 25%
В Электростали уже на четверть выполнили капремонт в детской музыкальной школе. О ходе работ рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.
Учреждение расположено на улице Николаева. Его площадь составляет более 1,7 тыс. кв. м. Работы в нем проводятся в рамках госпрограммы.
В здании уже завершились работы по демонтажу и стартовали общестроительные и фасадные работы. Степень готовности объекта составляет 25%.
Учреждение откроется после ремонта в следующем году.
