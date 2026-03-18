В Электростали на треть завершили капремонт Детской музыкальной школы

На улице Николаева, 11, городского округа Электросталь продолжается капитальный ремонт Детской музыкальной школы, строительная готовность объекта достигла 33%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья». Специалисты ведут общестроительные работы, а также ремонт фасада.

Площадь здания составляет более 1,7 тыс. кв. м. В нем заменят оконные блоки, возведут внутренние перегородки, установят короба вентиляции, осуществят утепление и покраску стен, заливку и укладку пола, установят новые двери, сантехническое оборудование и не только. Завершить ремонт планируют в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.