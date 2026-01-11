В Электростали поздравили с юбилеем ветерана гражданской обороны и МЧС России Евгения Михеева. Он прослужил в МЧС более 57 лет, сообщили в администрации муниципалитета.

С 90-летием ветерана лично поздравили генерал-лейтенант Сергей Шапошников и замначальника ГУ МЧС России по Московской области Артем Иваницкий. Кроме того, глава округа Филипп Ефанов передал поздравления от имени губернатора Московской области Андрея Воробьева и вручил знак отличия «За заслуги перед городом Электросталь Московской области». Юбиляра также поздравили коллеги и сослуживцы, в том числе из других регионов России.

Евгений Алексеевич Михеев родился 10 января 1936 года в деревне Федоровка в Рязанской области. За время службы в МЧС он руководил ликвидацией крупных пожаров и аварий, участвовал в спасении людей. Сейчас ветеран продолжает делиться своим опытом с молодежью и выступает в школах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды детям, которые проявили мужество и стойкость в сложных ситуациях.